Матчи финальной части чемпионата Европы по футболу-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. Матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия состоится 14 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало в 22.00 по московскому времени. Игры групповой стадии чемпионата Европы продлятся до 26 июня включительно.

Игры 1/8 финала Евро-2024 пройдут с 29 июня по 2 июля. Матчи 1/4 финала — 5 и 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион», начало в 22.00 мск.

Узнать больше информации о городах и стадионах чемпионата Европы по футболу-2024 можно на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео