Евро-2024: чистое игровое время — 59 минут 10 секунд. В предыдущем турнире играли дольше

Сегодня председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти подвел промежуточные итоги чемпионата Европы-2024.

Как сообщается, чистое игровое время в турнире в среднем в каждом матче составляет 59 минут 10 секунд. Это лучше, чем на Евро-2016, где показатель составлял 56 минут 50 секунд, но хуже, чем в предыдущем турнире — 60 минут 30 секунд.

На Евро-2024 зафиксировано 808 фолов. На двух предыдущих чемпионатах на таком же отрезке их было 911 и 806 соответственно.

Значительно возросло число желтых карточек — в Германии судьи вынесли 166 предупреждений. В двух предыдущих турнирах их было 129 и 98 соответственно. Трижды арбитры прибегали к удалениям. На Евро-2016 и Евро-2020 их было по два.

На вынесение решений с помощью технологии полуавтоматического определения офсайда (САОТ) в среднем уходит 46 секунд. В Лиге чемпионов, где дополнительно к САОТ не применяются мячи с датчиками, этот показатель равен 58 секундам.