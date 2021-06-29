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Евро-2020 стал самым результативным в истории

09:04
Евро-2020 стал самым результативным в истории. Фото Reuters
Евро-2020 стал самым результативным в истории. Фото Reuters
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На Евро-2020 обновлен рекорд по забитым голам на чемпионатах Европы, информирует официальный сайт УЕФА. Всего команды отличились 118 раз.

Предыдущий рекорд в 108 голов был установлен на Евро-2016. Рекодным 109-м голом на Евро-2020 стал мяч хорвата Мислава Оршича. Он отличился в матче 1/8 финала с Испанией (3:5 д.в.).

До внедрения формата с 24 сборными в 2016 году самым результативным был турнир 2000 года. На нем команды отличились 85 раз.

Нынешний чемпионат Европы установил рекорд и по среднему количеству голов за один матч со времен введения группового турнира в 1980 году. В среднем на Евро-2020 забивается по 2,81 мяча. До введения групповой стадии больше всех забивали на Евро-1976 — по 4,75 гола за матч.

Дополнительная информация:

Официальный сайт УЕФА

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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