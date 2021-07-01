Евро-2020: расписание, даты и время начала матчей 1/4 финала

На чемпионате Европы по футболу пройдут матчи второго раунда плей-офф.

В пятницу, 2 июля, в Санкт-Петербурге встретятся Швейцария и Испания. В 1/8 финала обе команды сыграли яркие матчи против Франции (3:3, пенальти — 5:4) и Хорватии (5:3 д.в.).

В тот же день в Мюнхене пройдет четвертьфинал Бельгия — Италия. В первом раунде плей-офф бельгийцы выбили чемпиона Евро-2016 Португалию (1:0), а итальянцы — Австрию (2:1 д.в.).

В субботу, 3 июля, в Баку сыграют Чехия и Дания. Чешская сборная на старте плей-офф победила Нидерланды (2:0), а датская — Уэльс (4:0).

Заключительная игра в четвертьфинале — в Риме между Украиной и Англией. Украинцы прошли Швецию (2:1 д.в.), а англичане — Германию (2:0).

Чемпионат Европы по футболу: расписание матчей 1/4 финала

2 июля, пятница

19.00 (мск). Санкт-Петербург. Швейцария — Испания

22.00 (мск). Мюнхен. Бельгия — Италия

3 июля, суббота

19.00 (мск). Баку. Чехия — Дания

22.00 (мск). Рим. Украина — Англия

В 1/2 финала сыграют:

6 июля, вторник. 22.00 (мск). Лондон. Бельгия / Италия — Швейцария / Испания

7 июля, среда. 22.00 (мск). Лондон. Украина / Англия — Чехия / Дания

Финал — 11 июля, воскресенье, в Лондоне, время начала матча — 22.00 (мск).

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