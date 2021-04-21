Евро-2020 пройдет без женщин-арбитров

Определены судейские бригады, которые летом будут обслуживать футбольные турниры женских и мужских команд на Олимпийских играх в Токио.

От Европы в их состав вошли француженка Стефани Фраппар и украинка Екатерина Монзул. Это означает, что они не попадут в число арбитров финального турнира Евро-2020.

Кроме Фраппар и Монзул для обслуживания игр среди женщин приглашена Анастасия Пустовойтова. Помогать ей будут Екатерина Курочкина и чешка Люция Ратайова.

Матчи мужского турнира от Европы будут судить четыре бригады — португальская (во главе с Артуром Соарешем Диашем), израильская (Орель Гринфельд), сербская (Срджан Йованович) и болгарская (Георгий Кабаков).

(Александр Бобров)