Евро-2020 пройдет без женщин-арбитров
11:53
Определены судейские бригады, которые летом будут обслуживать футбольные турниры женских и мужских команд на Олимпийских играх в Токио.
От Европы в их состав вошли француженка Стефани Фраппар и украинка Екатерина Монзул. Это означает, что они не попадут в число арбитров финального турнира Евро-2020.
Кроме Фраппар и Монзул для обслуживания игр среди женщин приглашена Анастасия Пустовойтова. Помогать ей будут Екатерина Курочкина и чешка Люция Ратайова.
Матчи мужского турнира от Европы будут судить четыре бригады — португальская (во главе с Артуром Соарешем Диашем), израильская (Орель Гринфельд), сербская (Срджан Йованович) и болгарская (Георгий Кабаков).
(Александр Бобров)
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