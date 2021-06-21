Евро-2020, группа С: итоговая таблица группы Украины
21:25
Сборная Украины уступила команде Австрии (0:1) в матче третьего тура группового турнира чемпионата Европы.
Австрийцы с 6 очками заняли второе место в группе С и вышли в 1/8 финала Евро-2020, где встретятся с Италией. У украинцев три очка и третья позиция.
В параллельном матче Нидерланды разгромили Северную Македонию со счетом 3:0. «Оранжевые» набрали 9 очков и вышли в плей-офф с первого места. У сборной Македонии ноль очков и последняя, четвертая позиция.
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