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Евро-2020, группа С: итоговая таблица группы Украины

21:25
Андрей Ярмоленко. Фото UEFA.com
Андрей Ярмоленко. Фото UEFA.com
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Сборная Украины уступила команде Австрии (0:1) в матче третьего тура группового турнира чемпионата Европы.

Австрийцы с 6 очками заняли второе место в группе С и вышли в 1/8 финала Евро-2020, где встретятся с Италией. У украинцев три очка и третья позиция.

В параллельном матче Нидерланды разгромили Северную Македонию со счетом 3:0. «Оранжевые» набрали 9 очков и вышли в плей-офф с первого места. У сборной Македонии ноль очков и последняя, четвертая позиция.

Украина — Австрия
Македония — Нидерланды

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