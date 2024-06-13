Ловчев-младший: «Думаю, Роналду сумеет забить и на Евро-2024»

Бывший футболист сборной Казахстана Евгений Ловчев-младший вспомнил товарищеский матч с командой Португалии, в котором состоялся дебют Криштиану Роналду.

«Перед матчем мы с ребятами по сборной Казахстана изучали прессу. Прочитали о том, что в заявку португальцев будет включен молодой талант Криштиану. Что он обладает всеми качествами, хорошо тренируется и готов играть. То есть он готовился к дебюту, уже имея массу отзывов в контексте сборной. Во втором тайме мы смогли убедиться в том, что он действительно в порядке. В одном из игровых эпизодов мяч оказался между нами. Промелькнула мысль: сейчас сыграю пожестче, не пущу его. Занес ногу и... Вижу, что передо мной никого нет, ни мяча, ни Криштиану. Испарился. Иногда спрашивают про тот матч. Я его не пересматривал целиком, только отрывки. Основные воспоминания хранятся в памяти.

Криштиану — спортсмен с запредельным уровнем мотивации. Уверен, он будет полезен своей сборной как на поле, так и вне его. Криштиану в прекрасной форме. Об этом свидетельствует его статистика в прошедшем сезоне. Думаю, он сумеет забить и на Евро», — цитирует «РБ Спорт» Ловчева.