Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на решение футболистов сборной России не преклонять колено перед стартовым свистком матча против Бельгии (0:3).

— Ваши игроки не встали на колено перед игрой. Как вы на это отреагировали? Была ли какая-то коммуникация на этот счет перед игрой?

— Со мной никакой коммуникации по этой теме не было. Этот вопрос к футболу не относится.

Болельщики в Санкт-Петербурге освистали игроков сборной Бельгии. Они встали на одно колено в поддержку движения по борьбе с расизмом перед матчем Евро-2020 с Россией.

Футболисты сборной России при этом, как и ожидалось, не стали участвовать в акции движения BLM.

(Олег Кошелев)