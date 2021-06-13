«Этот вопрос к футболу не относится». Черчесов — об акции в поддержку BLM перед матчем с Бельгией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на решение футболистов сборной России не преклонять колено перед стартовым свистком матча против Бельгии (0:3).
— Ваши игроки не встали на колено перед игрой. Как вы на это отреагировали? Была ли какая-то коммуникация на этот счет перед игрой?
— Со мной никакой коммуникации по этой теме не было. Этот вопрос к футболу не относится.
Болельщики в Санкт-Петербурге освистали игроков сборной Бельгии. Они встали на одно колено в поддержку движения по борьбе с расизмом перед матчем Евро-2020 с Россией.
Футболисты сборной России при этом, как и ожидалось, не стали участвовать в акции движения BLM.
(Олег Кошелев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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