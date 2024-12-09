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Сегодня, 09:35

Еще два чемпионата Европы пройдут без России

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Президент РФС Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Россия не участвовала в двух декабрьских жеребьевках отборочных турниров чемпионатов Европы-2026 среди юношеских сборных. В этих соревнованиях выступят национальные команды, чьи футболисты родились после 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2006 года.

Шанс участвовать в турнире U17 получили все члены УЕФА. Кроме РФС. 54 сборные распределены по 14 группам: 12 групп составлены из четырех команд и еще две — из трех. 14 победителей групп и 14 занявших вторые места затем разыграют семь путевок в финальный турнир, который пройдет в Эстонии. Команда этой страны тоже включена в одну из групп, хотя как хозяйка она уже получила право сыграть на Евро-2026, по итогам которого определятся участники юношеского чемпионата мира-2026 в Катаре.

Все члены УЕФА (кроме РФС) выступят и в другом турнире для юношей — U19. По итогам жеребьевки 52 сборные распределены по 13 группам — по четыре в каждой. По две команды, а также лучшая из занявших третьи места выйдут в элитный раунд, где вместе с Испанией разыграют семь путевок на Евро-2026. Он пройдет в Уэльсе, чья сборная освобождена от необходимости участвовать в отборочном турнире.

Менее чем через два месяца, 30 января 2025 года, в Ньоне состоится и жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2027 среди молодежных сборных (U21). Отборочные матчи начнутся уже в марте будущего года.

Евро-2024
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