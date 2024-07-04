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Сегодня, 03:53

Ерохин объяснил, почему на Евро-2024 много автоголов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин объяснил, почему на чемпионате Европы много голов в свои ворота.

«Чем можно объяснить большое количество автоголов? Тем, что команды много атакуют именно в штрафной, на узком участке поля, и все прострелы, передачи в штрафную, во вратарскую становятся более опасными. Любая срезка — мяч может отскочить в ворота. На подступах к воротам соперника у атакующей команды не так много пространства, все научились хорошо обороняться. Поэтому видим, как футболисты и используют дальние удары. Это тоже эффективное оружие на Евро», — цитирует «РБ Спорт» Ерохина.

На Евро-2024 после группового турнира и матчей 1/8 финала случилось 9 автоголов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-erohin-ataki-priblizilis-k-vorotam-poe-tomu-mnogo-avtogolov/
Александр Ерохин
Футбол
Евро-2024
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