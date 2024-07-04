Ерохин объяснил, почему на Евро-2024 много автоголов

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин объяснил, почему на чемпионате Европы много голов в свои ворота.

«Чем можно объяснить большое количество автоголов? Тем, что команды много атакуют именно в штрафной, на узком участке поля, и все прострелы, передачи в штрафную, во вратарскую становятся более опасными. Любая срезка — мяч может отскочить в ворота. На подступах к воротам соперника у атакующей команды не так много пространства, все научились хорошо обороняться. Поэтому видим, как футболисты и используют дальние удары. Это тоже эффективное оружие на Евро», — цитирует «РБ Спорт» Ерохина.

На Евро-2024 после группового турнира и матчей 1/8 финала случилось 9 автоголов.