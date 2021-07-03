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Эрмитаж заявил об «оккупации» из-за фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади

10:48
Фан-зона Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Эрмитаже выступили против возведения фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади.

«Возведение на Дворцовой площади «лагеря» для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу. Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха». Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход», — говорится в заявлении на официальном сайте Эрмитажа.

Также в нем подчеркнули: «Напомним, что ФИФА — организаторы чемпионата мира по футболу в 2018 году — оказались более интеллигентными и отказались от примитивной идеи занятия фанатами Дворцовой площади. Напомним также, что до сих пор не угасло чувство стыда за каток на Дворцовой в 2007-2008 годах, также навязанный внешним давлением. Так сложилось, что события, происходящие на Дворцовой площади, оказываются знаковыми для своего времени. Поэтому обращаться с нею надо осторожно, что Эрмитаж и делает, в присущей ему манере, стараясь оберегать культуру от использования ее в политических играх».

В музее отметили, что усилят меры безопасности на время работы фан-зоны.

«В связи с появлением дополнительной фан-зоны на Дворцовой в рамках Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 Эрмитаж вместе с правоохранительными органами принял дополнительные меры для обеспечения безопасности музея и беспрепятственного прохода в него посетителей. Привлечены дополнительные расчеты сотрудников Росгвардии, организовано усиленное патрулирование периметра зданий музейного комплекса, выставлены дополнительные посты сотрудников Службы музейной безопасности, обеспечена работа всех входов в музей. 2 и 3 июля 2021 года (а также в дни других матчей), когда возможности прохода в Эрмитаж будут ограничены, для удобства посетителей Главного штаба Эрмитажа открывается дополнительный вход со стороны набережной Мойки, дом 47», — добавили в Эрмитаже.

Фан-зона Евро-2020 на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге работает со 2 июля, она будет открыта до конца турнира, который запланирован на 11 июля.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68

Дополнительная информация:

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2021/news_158_21/?lng=ru

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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