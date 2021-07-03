Эрмитаж заявил об «оккупации» из-за фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади
В Эрмитаже выступили против возведения фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади.
«Возведение на Дворцовой площади «лагеря» для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу. Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха». Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход», — говорится в заявлении на официальном сайте Эрмитажа.
Также в нем подчеркнули: «Напомним, что ФИФА — организаторы чемпионата мира по футболу в 2018 году — оказались более интеллигентными и отказались от примитивной идеи занятия фанатами Дворцовой площади. Напомним также, что до сих пор не угасло чувство стыда за каток на Дворцовой в 2007-2008 годах, также навязанный внешним давлением. Так сложилось, что события, происходящие на Дворцовой площади, оказываются знаковыми для своего времени. Поэтому обращаться с нею надо осторожно, что Эрмитаж и делает, в присущей ему манере, стараясь оберегать культуру от использования ее в политических играх».
В музее отметили, что усилят меры безопасности на время работы фан-зоны.
«В связи с появлением дополнительной фан-зоны на Дворцовой в рамках Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 Эрмитаж вместе с правоохранительными органами принял дополнительные меры для обеспечения безопасности музея и беспрепятственного прохода в него посетителей. Привлечены дополнительные расчеты сотрудников Росгвардии, организовано усиленное патрулирование периметра зданий музейного комплекса, выставлены дополнительные посты сотрудников Службы музейной безопасности, обеспечена работа всех входов в музей. 2 и 3 июля 2021 года (а также в дни других матчей), когда возможности прохода в Эрмитаж будут ограничены, для удобства посетителей Главного штаба Эрмитажа открывается дополнительный вход со стороны набережной Мойки, дом 47», — добавили в Эрмитаже.
Фан-зона Евро-2020 на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге работает со 2 июля, она будет открыта до конца турнира, который запланирован на 11 июля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2021/news_158_21/?lng=ru
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