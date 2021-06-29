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Эрлин Холанн считает, что сборной Англии пора выпускать Санчо

20:01
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн призвал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта выпустить на второй тайм матча с Германией его партнера по клубу Джейдона Санчо.

«Пора выпускать Санчо», — написал норвежец в Twitter.

После первого тайма в матче 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия ничья — 0:0.

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Евгений Петров все материалы автора

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