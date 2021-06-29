Эрлин Холанн считает, что сборной Англии пора выпускать Санчо
20:01
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн призвал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта выпустить на второй тайм матча с Германией его партнера по клубу Джейдона Санчо.
Time to bring on Sancho...— Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 29, 2021
«Пора выпускать Санчо», — написал норвежец в Twitter.
После первого тайма в матче 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия ничья — 0:0.
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