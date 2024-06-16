Эриксен установил рекорд Евро с 1992 года по передачам под удар со стандартов

Сборная Словении в матче группового турнира чемпионата Европы-2024 сыграла вничью с Данией (1:1).

Полузащитник датчан Кристиан Эриксен отдал семь передач под удар со стандартов в матче против Словении. Это рекорд чемпионатов Европы со времен Гари Макаллистера в матче против Германии в 1992 году. Тогда шотландец сделал 8 передач.

В следующем матче Словения в группе C 20 июня сыграет с Сербией, Дания в этот же день встретится с Англией.