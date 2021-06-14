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Эриксен: «Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что произошло»

02:05
Кристиан Эриксен потерял сознание в матче Дания — Финляндия. Фото Reuters
Кристиан Эриксен потерял сознание в матче Дания — Финляндия. Фото Reuters
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Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о самочувствии после сердечного приступа в матче Евро-2020 против Финляндии.

«Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что произошло. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы сделали для меня», — приводит слова Эриксена журналист Фабрицио Романо со ссылкой на интервью Gazzetta dello Sport.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.

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