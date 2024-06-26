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Сегодня, 00:26

Эриксен признан лучшим игроком Дания — Сербия

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кристиан Эриксен.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча группового турнира Евро-2024 против Сербии (0:0).

«Выделялся на поле в крайне напряженном матче. Был единственным игроком, способным находить свободные зоны и разрезать линии острым пасом. Был опасен в атаке своими ударами и передачами», — отметила группа технических обладателей УЕФА Эриксена.

Сербия заняла последнее место в группе и покинула чемпионат Европы. Дания вышла в плей-офф Евро-2024 со 2-го места.

Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036190--denmark-vs-serbia/
Кристиан Эриксен
Евро-2024
Сборная Дании по футболу
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