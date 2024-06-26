Эриксен признан лучшим игроком Дания — Сербия

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча группового турнира Евро-2024 против Сербии (0:0).

«Выделялся на поле в крайне напряженном матче. Был единственным игроком, способным находить свободные зоны и разрезать линии острым пасом. Был опасен в атаке своими ударами и передачами», — отметила группа технических обладателей УЕФА Эриксена.

Сербия заняла последнее место в группе и покинула чемпионат Европы. Дания вышла в плей-офф Евро-2024 со 2-го места.