Эриксен поздравил партнеров по сборной Дании с выходом в полуфинал Евро

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поздравил партнеров с выходом в полуфинал чемпионата Европы. После победы датчан над Чехией (2:1) в 1/4 финала Эриксен прислал сообщение в командный чат в Whatsapp, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Это было короткое послание: «Я горжусь вами».

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

29-летний футболист уже выписан из больницы, ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор.