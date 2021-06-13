Эриксен отправил сообщение в чате игроков «Интера»

Президент «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о состоянии полузащитника миланцев и сборной Дании Кристиана Эриксена.

«Эриксен только что отправил сообщение в чате, это было несколько минут назад. Мы с оптимизмом смотрим на состояние Кристиана, представители сборной Дании сказали нам, что ситуация находится под контролем», — приводит слова Маротты Rai Sport.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.

По последней информации Эриксен жив и находится в сознании. Он сейчас в госпитале, его состояние оценивается как стабильное.