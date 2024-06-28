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Эриксен испытывает проблемы со здоровьем перед матчем с Германией на Евро-2024

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Кристиан Эриксен.
Фото AFP

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пропустил тренировку национальной команды в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 с Германией, сообщил тренер датчан Каспер Юльманн.

«Сегодня у Кристиана Эриксена были проблемы с животом. То же самое, что было у Томаса Дилейни перед игрой с Англией. Поэтому мы решили, что сегодня Эриксен пропустит тренировку. Надеемся, что он будет готов завтра. Мы рассчитываем на него», — цитирует Юльманна пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Германии и Дании состоится в субботу, 29 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Кристиан Эриксен
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
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