Эриксен испытывает проблемы со здоровьем перед матчем с Германией на Евро-2024

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пропустил тренировку национальной команды в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 с Германией, сообщил тренер датчан Каспер Юльманн.

«Сегодня у Кристиана Эриксена были проблемы с животом. То же самое, что было у Томаса Дилейни перед игрой с Англией. Поэтому мы решили, что сегодня Эриксен пропустит тренировку. Надеемся, что он будет готов завтра. Мы рассчитываем на него», — цитирует Юльманна пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Германии и Дании состоится в субботу, 29 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.