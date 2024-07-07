Эрдоган посетил раздевалку сборной Турции после поражения от Нидерландов в четвертьфинале Евро-2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил раздевалку национальной команды после четвертьфинала Евро-2024 против Нидерландов (1:2).

«Господин президент встретился с футболистами в раздевалке после матча», — сообщила правящая партия Турции в соцсетях.

Эрдоган посетил матч между Турцией и Нидерландами, который прошел в Берлине 6 июля.

В полуфинале сборная Нидерландов встретится с Англией. Матч пройдет 10 июля в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.