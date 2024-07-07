Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:38

Эрдоган посетил раздевалку сборной Турции после поражения от Нидерландов в четвертьфинале Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) посетил матч Нидерланды — Турция.
Фото Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил раздевалку национальной команды после четвертьфинала Евро-2024 против Нидерландов (1:2).

«Господин президент встретился с футболистами в раздевалке после матча», — сообщила правящая партия Турции в соцсетях.

Эрдоган посетил матч между Турцией и Нидерландами, который прошел в Берлине 6 июля.

В полуфинале сборная Нидерландов встретится с Англией. Матч пройдет 10 июля в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
Реджеп Тайип Эрдоган
0
Читайте также
Леманн разнес игрока сборной Германии Андриха за розовые волосы
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Четверо бойцов ВСУ на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен
Больше часа мучений, голландский камбэчище и первый полуфинал за 20 лет. Что случилось в матче 1/4 финала Евро Нидерланды – Турция
В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ
Умер продюсер «Аватара» и «Титаника» Джон Ландау
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Турецкие и голландские фанаты подрались в Берлине после четвертьфинала Евро-2024
Этот Евро спасают Испания и — внезапно — Нидерланды! В полуфинале нас ждет столкновение стилей
Турецкие болельщики в матче с Нидерландами массово показывали «волчий салют»
Сборная Германии обратилась к болельщикам после вылета с Евро-2024
Куман: «Если Нидерланды выйдут в финал, то я предпочту сыграть с Испанией»
Де Врей — о победе сборной Нидерландов над Турцией: «Это была битва»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турецкие болельщики в матче с Нидерландами массово показывали «волчий салют»

Турецкие и голландские фанаты подрались в Берлине после четвертьфинала Евро-2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости