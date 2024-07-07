Эрдоган назвал решение УЕФА о дисквалификации Демирала наказанием всей турецкой нации

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о дисквалификации защитника Мериха Демирала на Евро-2024 стало наказанием не столько для конкретного футболиста, сколько для всей нации.

«Подход Запада к нам с точки зрения менталитета не изменился, его настроения все те же. Дисквалификация Демиралу была согласована изначально. Фактически это наказание Турции как нации. И лучшей наградой за это была бы победа в четвертьфинале над Нидерландами. К сожалению, этого не произошло. Но впереди чемпионат мира-2026 и Евро-2028. Подготовившись к ним наилучшим образом, мы надеемся,у нас будет шанс отомстить», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

По мнению президента Турции, несправедливо наказывать спортсменов за демонстрацию символов, которые ассоциируются со страной.

«Если уж вопрос в том, чтобы наказать за жест «серого волка», например, у немцев есть орел. Вы за него наказываете? Нет. У французов есть петух. Вы наказываете их? Нет. Это наказание Мериха, который в азарте от забитого гола показал жест, упоминаемый в наших преданиях, не является наказанием лично его», — добавил Эрдоган.

Напомним, что УЕФА дисквалифицировал Демирала на два матча по итогам встречи с Австрией (2:1) в рамках 1/8 финала Евро-2024. После второго гола игрок показал жест турецких националистов «Серые волки». В 1/4 финала Турция уступила Нидерландам (1:2). Эрдоган присутствовал на матче.