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Энрике рассказал о готовности сборной Испании к матчу со Словакией на Евро

17:45
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 против Словакии.

«Словакам сложно забивать. Тем более что ничьей им будет достаточно. По центру их оборону взламывать очень сложно, поскольку там скапливается очень много футболистов. Матч будет сложнее, чем полагают многие. В первых двух матчей соперники создавали нам массу сложностей, и нам снова предстоит поломать голову над их решением в следующем поединке. Но мы готовы», — приводит слова Энрике официалный сайт УЕФА.

После двух туров испанцы занимают третье место в группе Е с двумя очками. Словаки занимают вторую строчку с тремя очками.

Матч Словакия — Испания состоится 23 июня. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Словакия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024473--slovakia-vs-spain/prematch/preview/

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