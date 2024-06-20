Робертсон: «Игроки сборной Шотландии были гораздо больше похожи на самих себя»

Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон прокомментировал ничью с Швейцарией (1:1) в матче Евро-2024.

«Мы были гораздо больше похожи на самих себя. Действовали агрессивно, двигались вперед, и лучшего начала было не придумать. У нас были возможности, и у них тоже были», — цитирует пресс-служба УЕФА Робертсона.

В третьем матче швейцарцы 23 июня сыграют против Германии, а шотландцы в этот же день встретятся с Венгрией.