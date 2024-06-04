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Сегодня, 06:46

Макрон обратился к футболистам сборной Франции перед Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью перед футболистами сборной страны в преддверии чемпионата Европы 2024 года. Макрон пожелал им удачи на турнире в Германии.

«Сейчас самое время, даже если это будет тяжелый турнир. В нем примут участие игроки, которых вы хорошо знаете, которых вы видели в лучших соревнованиях и которые не собираются отступать. Но и вы такие же. Проявите себя так же, как и в другие важные моменты — будьте сплоченными, держитесь вместе. Сделайте так, чтобы мы мечтали с 14 июня и до самого конца. Я знаю, мы это сделаем! Я верю в это!» — приводит слова Макрона RMC Sport.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Франции в группе D сыграет с Австрией, Нидерландами и Польшей.

Источник: RMC Sport
Футбол
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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