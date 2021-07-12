Эмерсон о победе в финале Евро: «Мы мечтали об этом моменте»

Защитник сборной Италии Эмерсон поделился впечатлениями от победы в финале Евро-2020 против Англии (1:1, 3:2 пен.).

«Это был чудесный вечер. Мы мечтали об этом моменте. Сегодня мы наконец смогли выиграть чемпионат Европы, который мы надеялись выиграть с самого первого дня, когда мы встретились на тренировке. Теперь все, что нам нужно сделать, это отпраздновать с Италией. Мы не сдались после их раннего гола. Игра длилась 120 минут. Мы никогда не сдавались — в этом сила Италии. Мы дрались и потели до последней минуты. Нам снова удалось сделать это в серии пенальти. Я рад за команду и всех фанатов», — приводит слова Эмерсона официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.