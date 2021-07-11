Емельяненко рассказал, за какую сборную будет болеть в финале Евро-2020
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, за какую команду будет болеть в финале чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия.
«Всем хорошего дня и отличного настроения! В сегодняшнем финале Евро болейте за красивый футбол и Италию», — написал Емельяненко.
В настоящее время 39-летний Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Осенью россиянин проведет бой с рэпером Джиганом.
На счету Александра в ММА — 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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