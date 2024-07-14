Сесар Навас считает, что Испания будет доминировать в матче с Англией

Бывший защитник «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о финале чемпионата Европы между Испанией и Англией.

«Я думаю, что Испания будет доминировать за счет владения мяча. Испанцы будут атаковать, создавая ширину с помощью фланговых защитников Карвахаля и Кукурельи, а также вингеров Ямаля и Уильямса. Это позволит вскрыть оборону англичан и создавать больше пространства.

Я думаю, что у Англии будут свои варианты игры на контратаках или «стандартах»: по игре в воздухе они превосходят испанцев.

Считаю, что Испания покажет позитивную, динамичную игру и будет рисковать в атаке, а Англия постарается играть больше в обороне и на контратаках. Кто победит, мы не знаем. Я доверяю испанской команде, обладающей прекрасным знанием игры и интеллектом на поле», — цитирует Наваса Metaratings.ru.

Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет в Берлине 14 июля и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.