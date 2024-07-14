Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:11

Сесар Навас считает, что Испания будет доминировать в матче с Англией

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о финале чемпионата Европы между Испанией и Англией.

«Я думаю, что Испания будет доминировать за счет владения мяча. Испанцы будут атаковать, создавая ширину с помощью фланговых защитников Карвахаля и Кукурельи, а также вингеров Ямаля и Уильямса. Это позволит вскрыть оборону англичан и создавать больше пространства.

Я думаю, что у Англии будут свои варианты игры на контратаках или «стандартах»: по игре в воздухе они превосходят испанцев.

Считаю, что Испания покажет позитивную, динамичную игру и будет рисковать в атаке, а Англия постарается играть больше в обороне и на контратаках. Кто победит, мы не знаем. Я доверяю испанской команде, обладающей прекрасным знанием игры и интеллектом на поле», — цитирует Наваса Metaratings.ru.

Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет в Берлине 14 июля и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Источник: Metaratings.ru
Сесар Навас
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
0
Читайте также
Клаудиньо психанул из-за замены в матче за Суперкубок России
Глушенков забил в первом матче за «Зенит» и передал привет фанатам
NBC сообщил об отсутствии у стрелявшего в Трампа связей за рубежом
У Соболева — штрафы на полмиллиона, у Жозе — лишний вес, Барко подтвердил трансфер. Что происходит в «Спартаке» за неделю до старта РПЛ
Трамп подтвердил, что стрелявший на его митинге убит
Стали известны последние слова пилота SSJ-100 диспетчеру перед крушением под Коломной
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Дюков заявил, что матч за Суперкубок России не уступает в зрелищности играм Евро-2024
Божович: «Ненавижу англичан. Будет обидно, если они с такой игрой выиграют Евро»
УЕФА показал золотые медали и кубок Евро-2024
Дмитрий Аленичев: «Ямаль никогда не достигнет Месси. Лео — лучший футболист в истории, Ламин — только один из»
Испания — Англия: трансляция матча финала Евро 2024 начнется в 21.50
Линекер восхитился игрой Ямаля на Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Божович: «Ненавижу англичан. Будет обидно, если они с такой игрой выиграют Евро»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости