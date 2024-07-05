Экс-защитник «Локомотива» Шишкин считает, что сборная Швейцарии даст бой Англии на Евро-2024

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением об игре сборной Швейцарии на Евро-2024.

«От игры Англии и Швейцарии я, честно говоря, жду сюрприза. Сейчас все отдают лавры англичанам, но я буду болеть за Швейцарию. На бумаге, конечно, Англия — фаворит, но я убежден, что швейцарцы просто так не сдадутся, дадут бой. И с большой долей вероятности все перейдет в дополнительное время, а там уже все будет зависеть от физической готовности. Кто как в этом плане будет выглядеть сильнее, тот и победит», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Матч между Англией и Швейцарией пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.