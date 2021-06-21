Чемпион Европы-1992 в составе сборной Дании Мортен Бруун в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между Данией и Россией.

— В игре с Бельгией Дания шокировала соперника прессингом. Как думаете, будет ли характер игры тем же сегодня? — вопрос Брууну.

— Думаю, да. Это наша сильная сторона. К тому же по первых двум матчам я заметил, что у сборной России проседает центральная зона и ваши полузащитники и защитники не всегда выдерживают давление. Бельгия и Финляндия часто создавали в Санкт-Петербурге моменты. Поэтому я не могу назвать Оздоева и Зобнина игроками высокого уровня. Думаю, замена вратаря тоже может сказаться, ведь ваш молодой вратарь (Сафонов — Прим. «СЭ») неопытен. Да, он неплохо провел матч с Финляндией, но сегодня будет лишь его третья игра за сборную России. Не сомневаюсь, что Дания создаст несколько голевых моментов и, надеюсь, реализует большинство.

— Ждете изменений в игре датчан после двух поражений?

— Я почти уверен, что замен в стартовом составе не будет, это не стиль нашего тренера. Знаю, что Станислав Черчесов склонен устраивать ротацию, но у Каспера Хьюлманна другой подход. Может быть, будут небольшие перестановки в линии атаки, но в обороне и полузащите все останутся на своих местах.

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).