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Экс-защитник датской сборной — о России: «Оздоева и Зобнина не могу назвать игроками высокого уровня»

15:25
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпион Европы-1992 в составе сборной Дании Мортен Бруун в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между Данией и Россией.

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— В игре с Бельгией Дания шокировала соперника прессингом. Как думаете, будет ли характер игры тем же сегодня? — вопрос Брууну.

— Думаю, да. Это наша сильная сторона. К тому же по первых двум матчам я заметил, что у сборной России проседает центральная зона и ваши полузащитники и защитники не всегда выдерживают давление. Бельгия и Финляндия часто создавали в Санкт-Петербурге моменты. Поэтому я не могу назвать Оздоева и Зобнина игроками высокого уровня. Думаю, замена вратаря тоже может сказаться, ведь ваш молодой вратарь (Сафонов — Прим. «СЭ») неопытен. Да, он неплохо провел матч с Финляндией, но сегодня будет лишь его третья игра за сборную России. Не сомневаюсь, что Дания создаст несколько голевых моментов и, надеюсь, реализует большинство.

— Ждете изменений в игре датчан после двух поражений?

— Я почти уверен, что замен в стартовом составе не будет, это не стиль нашего тренера. Знаю, что Станислав Черчесов склонен устраивать ротацию, но у Каспера Хьюлманна другой подход. Может быть, будут небольшие перестановки в линии атаки, но в обороне и полузащите все останутся на своих местах.

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).

Россия — Дания

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