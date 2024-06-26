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Экс-игрок «Зенита» Вьештица объяснил вылет сборной Сербии с Евро-2024

Руслан Минаев
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Экс-защитник «Зенита» и «Урала» Милан Вьештица поделился мнением о вылетел сборной Сербии с Евро-2024.

«Знаете, как говорят: так близко, но так далеко. Мне трудно сказать, чего нам не хватило. Понятно, что голов, но если разбирать матч против Дании, то Сербии требовалась только победа, чтобы пробиться дальше», — цитирует Вьештицу Metaratings.ru.

Сербия набрала 2 очка и заняла последнее место в группе C.

Источник: Metaratings.ru
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Милан Вьештица
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