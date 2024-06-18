Силкин считает Германию фаворитом Евро-2024

Бывший игрок «Динамо» Сергей Силкин назвал фаворита Евро-2024.

«Немцы в первом туре забили пять мячей. Вроде как они фавориты. Но никто не знает, будет ли такой футбол у них продолжаться и дальше. Сами игроки могут посчитать, что они уже попали в плей-офф», — цитирует Силкина «Евро Футбол».

В матче открытия Евро-2024 команда Юлиана Нагельсманна разгромила сборную Шотландии со счетом 5:1.

Во 2-м туре ЧЕ-2024 Германия сыграет с Венгрией. Матч пройдет 19 июня в Штутгарте.