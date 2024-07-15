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Сегодня, 12:28

Экс-игрок ЦСКА Попов прокомментировал финал Евро-2024

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов оценил игру сборной Англии против Испании на Евро-2024.

«Вообще интересная игра была, достойная финала. Наверно, закономерный результат. Испания показывала на протяжении всего турнира яркий, динамичный и искрометный футбол. Установила рекорд по забитым мячам в финальной части чемпионата Европы. Хотя надо отдать должное сборной Англии, тоже сыгравшей очень неплохой матч. В первом тайме она не давала испанцам разбежаться, закрыв все зоны», — цитирует Попова Евро-Футбол.Ру.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы подряд.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Евро-2024
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