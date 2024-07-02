Экс-футболист сборной Португалии объяснил победу команды над Словенией

Экс-игрок сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе Португалии над Словенией (0:0, пенальти 3:0) в 1/8 Евро-2024.

«Это была сложная игра для Португалии. Я думаю, что Роберто Мартинес не смог использовать те качества, которыми футболисты обладают по отдельности. Португальская команда не может добиться улучшения игры. Нам сложно забить, потому что наши соперники много обороняются. Что касается Словении, то я думаю, они были хорошо организованы. Они оборонялись низким блоком, это создавало некоторые трудности для Португалии. У них было два отличных момента в концовке. Но Португалия в серии пенальти показала, что в индивидуальном плане у нее больше мастерства. В этом и была разница между соперниками», — сказал Канейра «СЭ».

В четвертьфинале Португалия встретится с Францией. Матч пройдет 5 июля в Гамбурге и начнется в 22:00 мск.