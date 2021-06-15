Экдаль: «В матче с Испанией у нас не получилось сделать ничего конструктивного»

Полузащитник сборной Швеции Альбин Экдаль подвел итоги матча Евро-2020 против Испании (0:0).

«Мы знали, что будет сложно, что нам придется много бегать. Они хорошо контролировали мяч. Но без мяча сложно двигаться. Мы не могли забрать его, а когда это удалось, у нас не получилось сделать ничего конструктивного», — приводит слова Экдаля SVT.

Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. Лидирует сборная Словакии, победившая команду Польши (2:1) — три очка. У поляков ноль очков и последнее место.

В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.