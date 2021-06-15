Экдаль: «В матче с Испанией у нас не получилось сделать ничего конструктивного»
03:47
Полузащитник сборной Швеции Альбин Экдаль подвел итоги матча Евро-2020 против Испании (0:0).
«Мы знали, что будет сложно, что нам придется много бегать. Они хорошо контролировали мяч. Но без мяча сложно двигаться. Мы не могли забрать его, а когда это удалось, у нас не получилось сделать ничего конструктивного», — приводит слова Экдаля SVT.
Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. Лидирует сборная Словакии, победившая команду Польши (2:1) — три очка. У поляков ноль очков и последнее место.
В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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