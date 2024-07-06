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Титов: «Испания не наиграла на победу. Германия — тоже»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан сборной России и «Спартака» Егор Титов считает, что серия пенальти стала бы более справедливым итогом матча 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия (2:1 д.в.).

— Испания наиграла на победу?

— Лично я ждал серию пенальти. Да и друзья по ходу матча мне писали, что тоже предвкушают именно такую развязку. Не могу сказать, что испанцы наиграли на победу. Все-таки у немцев были великолепные моменты. Вышедший на замену Вирц доказал, что он является игроком стартового состава. Обострял, нагнетал. Забил, но не оформил дубль.

— То есть, именно немцы были ближе к победе?

— Если бы они победили в дополнительное время, я бы, наверное, тоже сказал, что это не совсем справедливо. Считаю, это была ничейная игра. Но, как мы знаем, в плей-офф ничьих не бывает.

Тони Кроос (Германия) и&nbsp;Ламин Ямаль (Испания). «Безумно жаль, что Кроос закончил! Рука Кукурельи — это пенальти». Титов о матче Испания — Германия

В полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Францией. Матч пройдет во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 (мск).

Егор Титов
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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