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Титов: «Жаль, что Кроос закончил в 34. Модрич показал, что можно играть в 38»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан сборной России и «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о невероятном матче 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия (2:1 д.в.).

— За кого болели?

— Ни за кого. На этом турнире у меня нет любимчиков, фаворитов. Тут ты смотришь и ищешь контекст.

— И какой контекст был во встрече Испания — Германия?

— Похоже, мы стали свидетелями последнего матча Крооса... Безумно жаль, что он завершил карьеру. Ему же всего 34 года. Мы на этом турнире увидели Модрича, который показывает, что и в 38 можно и нужно играть. Тем более Кроос — это же не такой футболист по своей позиции, каким был, например, Гаттузо. Вот Дженнаро носился по всему полю, отнимал, выгрызал мячи.

Тони же этого делать не требуется. Он великолепно владеет передачей на любой манер! Длинной, короткой, на любое расстояние. Это человек, который творит на поле! Он всегда выступал в командах, которые доминировали. То есть, играй, твори, получай удовольствие! Жаль, что он уходит. Но, похоже, немец «наелся» футболом. Это не умаляет его достоинств, его величия. Он навсегда вошел в историю. Теперь имеет право отдохнуть.

Тони Кроос (Германия) и&nbsp;Ламин Ямаль (Испания). «Безумно жаль, что Кроос закончил! Рука Кукурельи — это пенальти». Титов о матче Испания — Германия

В полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Францией. Матч пройдет во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 (мск).

Егор Титов
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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