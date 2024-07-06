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Сегодня, 09:45

Титов — о Ямале: «Он уже большой футболист. Но в Испании сумасшедшая конкуренция»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру на Евро-2024 16-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля.

— Ямаль отдал уже третью голевую передачу на этом турнире. Мегаталант? Или пока рано его превозносить?

— Слушайте, парень в 16 лет играет в основе Испании на чемпионате Европы! Играет в составе великого клуба — «Барселоны». отдает передачи на Евро и сильно расстраивается, когда его меняют. О чем еще можно говорить? Он уже стал большим футболистом. Теперь ему надо все время подтверждать свой уровень и двигаться дальше. Испания очень богата на таланты, конкуренция там сумасшедшая. У тренера клуба и сборной всегда есть выбор.

— Гол, забитый Ольмо с передачи 16-летнего Ямаля, — «привет» Леманну, который назвал сборную Испании командой детей?

— Леманн всегда был дерзким. Да и к Кану подходит такое же определение. Немцы играют дома, конечно, хотели оказаться в полуфинале. Но надо отдать должное испанцам. Команда не отходит от своего футбола и уже в двух шагах от титула. Конечно, для меня поколение Хави, Иньесты, Алонсо было сильнейшим за последние 50 лет. Но если эта команда выиграет Евро, расклад сил будет уже не таким очевидным.

Тони Кроос (Германия) и&nbsp;Ламин Ямаль (Испания). «Безумно жаль, что Кроос закончил! Рука Кукурельи — это пенальти». Титов о матче Испания — Германия

Егор Титов
Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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