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Сегодня, 10:00

Титов: «Если Испания сыграет в финале Евро с Голландией, найдет коса на камень!»

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Бывший капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов в интервью «СЭ» назвал команды, которые, по его мнению, могут сыграть в финале Евро-2024.

— Ваш прогноз: кто сыграет в финале чемпионата Европы?

— Испанцы сегодня потеряли несколько игроков. Кто-то пропустит полуфинал из-за перебора карточек, кто-то — из-за травмы. С другой стороны, Ольмо заменил получившего повреждение Педри, забил и отдал. Так что обойма у «Красной фурии» весьма приличная.
Дождемся окончания матча Португалия — Франция. Тогда уже можно будет проводить аналогии. Пока на бумаге Испания выглядит сильнейшей командой в левой части «сетки» и должна быть в финале.

— А если говорить о правой части «сетки»?

— Мне очень понравились голландцы, которые наконец-то начали играть в футбол — в тот футбол, за который их когда-то все полюбили. Яркий, быстрый, агрессивный. Как они выбегают из обороны в атаку! Если в финале встретятся Испания и Голландия, то, думаю, коса найдет на камень.

Тони Кроос (Германия) и&nbsp;Ламин Ямаль (Испания). «Безумно жаль, что Кроос закончил! Рука Кукурельи — это пенальти». Титов о матче Испания — Германия

Егор Титов
Евро-2024
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