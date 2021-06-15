Эффектный перфоманс венгерских болельщиков на матче с Португалией
19:21
Сборная Венгрии играет с командой Португалии на старте чемпионата Европы. Венгерские болельщики подготовили к этому матчу специальный перфоманс.
Они устроили плашечный перформанс на всю трибуну за воротами. Надпись внизу переводится примерно как «Сияй снова в своем славном свете, Венгрия!».
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