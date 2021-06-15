Эффектный перфоманс венгерских болельщиков на матче с Португалией

Сборная Венгрии играет с командой Португалии на старте чемпионата Европы. Венгерские болельщики подготовили к этому матчу специальный перфоманс.

Они устроили плашечный перформанс на всю трибуну за воротами. Надпись внизу переводится примерно как «Сияй снова в своем славном свете, Венгрия!».