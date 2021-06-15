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Эффектный перфоманс венгерских болельщиков на матче с Португалией

19:21
Перфоманс болельщиков сборной Венгрии. Фото Reuters
Перфоманс болельщиков сборной Венгрии. Фото Reuters
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Сборная Венгрии играет с командой Португалии на старте чемпионата Европы. Венгерские болельщики подготовили к этому матчу специальный перфоманс.

Они устроили плашечный перформанс на всю трибуну за воротами. Надпись внизу переводится примерно как «Сияй снова в своем славном свете, Венгрия!».

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи