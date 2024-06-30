Камавинга — о том, что мало играет на Евро: «Меня это не радует»

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга прокомментировал то, что получает мало игрового времени на Евро-2024.

«Все футболисты любят играть. Меня не радует то, что я мало играю, но знаю, что в тот или иной день мое время придет. Мне все еще не нравится играть слева в защите, в этом плане ничего не изменилось. Но я командный игрок, и если от меня требуется играть слева в защите, то я сделаю это и отдам все силы. Дешам не так часто с нами разговаривает, но мы с ним близки. Мы высказываем все друг другу в лицо. В начале Евро-2024 он подошел ко мне и описал мою роль», — сказал Камавинги на пресс-конференции.

21-летний футболист на Евро-2024 сыграл за Францию 2 матча, и провел на поле в общей сложности 48 минут.

Французская сборная в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет с Бельгией. Матч пройдет 1 июля.