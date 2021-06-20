Эден Азар признался, что не до конца набрал форму после травмы
22:52
Нападающий сборной Бельгии Эден Азар заявил, что готов выйти в стартовом составе на матч чемпионата Европы против команды Финляндии.
«В матче с Финляндией мы постараемся одержать победу и показать красивую игру. И пусть моя готовность не является стопроцентной, но я готов выйти завтра в стартовом составе.
Если бы я не мог вступать в борьбу, то просто не выходил бы на поле. У меня было много травм, но я никогда не сомневался в себе. Я уже трижды ломал лодыжку и не знаю, буду ли себя теперь чувствовать так, как в молодости", — цитирует Азара L'Equipe.
Матч Финляндия — Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня.
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