Эден Азар признался, что не до конца набрал форму после травмы

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар заявил, что готов выйти в стартовом составе на матч чемпионата Европы против команды Финляндии.

«В матче с Финляндией мы постараемся одержать победу и показать красивую игру. И пусть моя готовность не является стопроцентной, но я готов выйти завтра в стартовом составе.

Если бы я не мог вступать в борьбу, то просто не выходил бы на поле. У меня было много травм, но я никогда не сомневался в себе. Я уже трижды ломал лодыжку и не знаю, буду ли себя теперь чувствовать так, как в молодости", — цитирует Азара L'Equipe.

Матч Финляндия — Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня.