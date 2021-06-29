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Эд Ширан и Дэвид Бекхэм посетили матч Англия — Германия

20:31
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Сборные Англии и Германии проводят матч 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Игру посетили многие известные персоны. В том числе на матч пришли известный музыкант Эд Ширан, а также знаменитый футболист, бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Англия — Германия

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля