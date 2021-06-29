Эд Ширан и Дэвид Бекхэм посетили матч Англия — Германия
20:31
Сборные Англии и Германии проводят матч 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Игру посетили многие известные персоны. В том числе на матч пришли известный музыкант Эд Ширан, а также знаменитый футболист, бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
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