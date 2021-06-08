Дзюба попробовал себя в роли вратаря на тренировке сборной России
16:04
Сборная России продолжает подготовку к старту чемпионата Европы по футболу. На последней тренировке команды нападающий Артем Дзюба решил попробовать себя в роли вратаря.
10 июня сборная России вылетит в Санкт-Петербург, где проведет два матча группового этапа с командами Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня). С датчанами россияне сыграют 21 июня в Копенгагене.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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