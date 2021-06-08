Дзюба попробовал себя в роли вратаря на тренировке сборной России

Сборная России продолжает подготовку к старту чемпионата Европы по футболу. На последней тренировке команды нападающий Артем Дзюба решил попробовать себя в роли вратаря.

? Дзюба против Миранчука и ко: штрафные и пенальти



Артём снова попробовал себя в роли вратаря, на этот раз «отрабатывались» штрафные и пенальти. Что из этого получилось — смотрите в нашем ролике ? — Сборная России (@TeamRussia) June 8, 2021

10 июня сборная России вылетит в Санкт-Петербург, где проведет два матча группового этапа с командами Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня). С датчанами россияне сыграют 21 июня в Копенгагене.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.