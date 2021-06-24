Дзюба попал в сотню лучших игроков группового турнира Евро-2020

Сайт футбольной статистики WhoScored назвал лучших игроков группового турнира Евро-2020 по средней оценке за матч. Лучшим футболистом является бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне, оценка которого равна 8,84.

На втором месте капитан сборной Португалии Криштиану Роналду (8,06). Замыкает тройку голландец Френки Де Йонг со средней оценкой за матч 7,87.

Отметим, что в топ-100 игроков попали два представителя сборной России. Нападающий Артем Дзюба занимает 84-е место (6,93), а полузащитник Далер Кузяев находится на 91-й строчке (6,90).

В групповом трунире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира разгромно уступила Дании (1:4). В итоге Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.