Дзюба не забил в пятом матче за сборную России подряд и повторил собственный антирекорд
19:23
Форвард сборной России Артем Дзюба не сумел забить в пятом матче за команду подряд.
Россияне обыграли сборную Финляндии (1:0) на Евро-2020. Единственный мяч забил Алексей Миранчук, Дзюба сделал ему результативный пас.
Нападающий повторил собственный антирекорд. В 2015 году он также не забивал в пяти матчах кряду за национальную команду.
Следующий матч на турнире россияне проведут со сборной Дании (21 июня).
Опрос
проголосовало: 2629Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче Евро-2020 против Финляндии?
Читайте также
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю