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Дзюба не забил в пятом матче за сборную России подряд и повторил собственный антирекорд

19:23
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Форвард сборной России Артем Дзюба не сумел забить в пятом матче за команду подряд.

Россияне обыграли сборную Финляндии (1:0) на Евро-2020. Единственный мяч забил Алексей Миранчук, Дзюба сделал ему результативный пас.

Нападающий повторил собственный антирекорд. В 2015 году он также не забивал в пяти матчах кряду за национальную команду.

Следующий матч на турнире россияне проведут со сборной Дании (21 июня).

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи