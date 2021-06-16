Дзюба не забил в пятом матче за сборную России подряд и повторил собственный антирекорд

Форвард сборной России Артем Дзюба не сумел забить в пятом матче за команду подряд.

Россияне обыграли сборную Финляндии (1:0) на Евро-2020. Единственный мяч забил Алексей Миранчук, Дзюба сделал ему результативный пас.

Нападающий повторил собственный антирекорд. В 2015 году он также не забивал в пяти матчах кряду за национальную команду.

Следующий матч на турнире россияне проведут со сборной Дании (21 июня).