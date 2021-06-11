Дзюба и Огры против Головина и Хранителей: битва пенальти
Футболисты сборной России на тренировке сразились в серии пенальти, сообщает официальный Twitter национальной команды.
? Дзюба и Огры против Головина и Хранителей: битва пенальти ?— Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2021
Дзюба, Дивеев и Евгеньев сразились с Головиным, Шуниным и Дюпиным в серии пенальти. Наказание — три кувырка, но в случае ничьей их число удваивается. Узнайте, сколько раз пришлось кувыркаться проигравшей команде! ?
В первой команде были Артем Дзюба, Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, во второй — Александр Головин, Антон Шунин и Юрий Дюпин. Наказание — три кувырка, но в случае ничьей их число удваивается.
12 июня в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с командой Бельгии на Евро-2020. Начало в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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