Дзюба догнал Кержакова по голам за сборную России

Артем Дзюба, реализовав пенальти в ворота сборной Дании, забил 30-й гол в составе сборной России и повторил рекорд национальной команды, который принадлежал Александру Кержакову, проведшему на 36 встреч больше. Бывший и нынешний форварды «Зенита» делят второе место в историческом списке бомбардиров с отставанием в 12 мячей от Олега Блохина.

Лучшие бомбардиры в сборной СССР/СНГ/России

Игрок Годы Матчи Голы Олег Блохин 1972-1988 112 42 Александр Кержаков 2002-2016 91 30 Артем Дзюба 2011-н.в. 55 30 Олег Протасов 1984-1991 68 28 Валентин Иванов 1955-1965 59 26 Владимир Бесчастных 1992-2003 71 26 Эдуард Стрельцов 1955-1968 38 25 Виктор Колотов 1970-1978 55 22 Роман Павлюченко 2003-2012 51 21 Виктор Понедельник 1960-1966 29 20 Анатолий Банишевский 1965-1972 50 20 Игорь Численко 1959-1968 53 20

Также Дзюба повторил рекорд национальной сборной по числу голов с пенальти — пять. Столько же точных ударов с 11-метровой отметки нанес только Виктор Колотов, который, кстати, тоже сыграл за команду 55 раз. По четыре гола с пенальти значатся в активе у Игоря Добровольского, Романа Павлюченко и Валерия Карпина.

Лидеры по голам с пенальти в сборных СССР/СНГ/России

Игрок Матчи Голы С пенальти Артем Дзюба 55 30 5 Виктор Колотов 55 22 5 Игорь Добровольский 47 10 4 Роман Павлюченко 51 21 4 Валерий Карпин 73 17 4 Игорь Беланов 33 8 3 Йожеф Сабо 40 8 3 Леонид Буряк 49 8 3 Владимир Мунтян 49 7 3 Роман Широков 57 13 3 Олег Протасов 68 28 3 Владимир Бесчастных 71 26 3

Дзюба, принявший участие в пяти голевых атаках сборной России на домашнем чемпионате мира, повторил рекорд команды по системе «гол+пас». На счету форварда «Зенита» четыре гола и три передачи. Те же семь баллов есть в активе у лучшего бомбардира ЧМ-1994 Олега Саленко (шесть голов, одна передача) и Андрея Аршавина, который результативно играл на двух чемпионатах Европы. В списке снайперов Дзюба (четыре гола) теперь делит второе место с Романом Павлюченко и Денисом Черышевым.

Лидеры сборной России по системе «гол+пас» на крупных турнирах