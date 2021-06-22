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Дзюба догнал Кержакова по голам за сборную России

03:30
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Игорь Дивеев, Александр Головин, Матвей Сафонов и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Игорь Дивеев, Александр Головин, Матвей Сафонов и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Артем Дзюба, реализовав пенальти в ворота сборной Дании, забил 30-й гол в составе сборной России и повторил рекорд национальной команды, который принадлежал Александру Кержакову, проведшему на 36 встреч больше. Бывший и нынешний форварды «Зенита» делят второе место в историческом списке бомбардиров с отставанием в 12 мячей от Олега Блохина.

Лучшие бомбардиры в сборной СССР/СНГ/России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Олег Блохин

1972-1988

112

42

Александр Кержаков

2002-2016

91

30

Артем Дзюба

2011-н.в.

55

30

Олег Протасов

1984-1991

68

28

Валентин Иванов

1955-1965

59

26

Владимир Бесчастных

1992-2003

71

26

Эдуард Стрельцов

1955-1968

38

25

Виктор Колотов

1970-1978

55

22

Роман Павлюченко

2003-2012

51

21

Виктор Понедельник

1960-1966

29

20

Анатолий Банишевский

1965-1972

50

20

Игорь Численко

1959-1968

53

20

Также Дзюба повторил рекорд национальной сборной по числу голов с пенальти — пять. Столько же точных ударов с 11-метровой отметки нанес только Виктор Колотов, который, кстати, тоже сыграл за команду 55 раз. По четыре гола с пенальти значатся в активе у Игоря Добровольского, Романа Павлюченко и Валерия Карпина.

Лидеры по голам с пенальти в сборных СССР/СНГ/России

Игрок

Матчи

Голы

С пенальти

Артем Дзюба

55

30

5

Виктор Колотов

55

22

5

Игорь Добровольский

47

10

4

Роман Павлюченко

51

21

4

Валерий Карпин

73

17

4

Игорь Беланов

33

8

3

Йожеф Сабо

40

8

3

Леонид Буряк

49

8

3

Владимир Мунтян

49

7

3

Роман Широков

57

13

3

Олег Протасов

68

28

3

Владимир Бесчастных

71

26

3

Дзюба, принявший участие в пяти голевых атаках сборной России на домашнем чемпионате мира, повторил рекорд команды по системе «гол+пас». На счету форварда «Зенита» четыре гола и три передачи. Те же семь баллов есть в активе у лучшего бомбардира ЧМ-1994 Олега Саленко (шесть голов, одна передача) и Андрея Аршавина, который результативно играл на двух чемпионатах Европы. В списке снайперов Дзюба (четыре гола) теперь делит второе место с Романом Павлюченко и Денисом Черышевым.

Лидеры сборной России по системе «гол+пас» на крупных турнирах

Игрок

Матчи

Голы

Передачи

Очки

Олег Саленко

3

6

1

7

Артем Дзюба

11

4

3

7

Андрей Аршавин

6

2

5

7

Роман Павлюченко

8

4

1

5

Денис Черышев

6

4

0

4

Алан Дзагоев

8

3

1

4

Омари Тетрадзе

4

1

2

3

Александр Кержаков

8

1

2

3

Дмитрий Сычев

8

1

2

3

Александр Головин

13

1

2

3

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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