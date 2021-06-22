Дзюба догнал Кержакова по голам за сборную России
Артем Дзюба, реализовав пенальти в ворота сборной Дании, забил 30-й гол в составе сборной России и повторил рекорд национальной команды, который принадлежал Александру Кержакову, проведшему на 36 встреч больше. Бывший и нынешний форварды «Зенита» делят второе место в историческом списке бомбардиров с отставанием в 12 мячей от Олега Блохина.
Лучшие бомбардиры в сборной СССР/СНГ/России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Блохин
|
1972-1988
|
112
|
42
|
Александр Кержаков
|
2002-2016
|
91
|
30
|
Артем Дзюба
|
2011-н.в.
|
55
|
30
|
Олег Протасов
|
1984-1991
|
68
|
28
|
Валентин Иванов
|
1955-1965
|
59
|
26
|
Владимир Бесчастных
|
1992-2003
|
71
|
26
|
Эдуард Стрельцов
|
1955-1968
|
38
|
25
|
Виктор Колотов
|
1970-1978
|
55
|
22
|
Роман Павлюченко
|
2003-2012
|
51
|
21
|
Виктор Понедельник
|
1960-1966
|
29
|
20
|
Анатолий Банишевский
|
1965-1972
|
50
|
20
|
Игорь Численко
|
1959-1968
|
53
|
20
Также Дзюба повторил рекорд национальной сборной по числу голов с пенальти — пять. Столько же точных ударов с 11-метровой отметки нанес только Виктор Колотов, который, кстати, тоже сыграл за команду 55 раз. По четыре гола с пенальти значатся в активе у Игоря Добровольского, Романа Павлюченко и Валерия Карпина.
Лидеры по голам с пенальти в сборных СССР/СНГ/России
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
С пенальти
|
Артем Дзюба
|
55
|
30
|
5
|
Виктор Колотов
|
55
|
22
|
5
|
Игорь Добровольский
|
47
|
10
|
4
|
Роман Павлюченко
|
51
|
21
|
4
|
Валерий Карпин
|
73
|
17
|
4
|
Игорь Беланов
|
33
|
8
|
3
|
Йожеф Сабо
|
40
|
8
|
3
|
Леонид Буряк
|
49
|
8
|
3
|
Владимир Мунтян
|
49
|
7
|
3
|
Роман Широков
|
57
|
13
|
3
|
Олег Протасов
|
68
|
28
|
3
|
Владимир Бесчастных
|
71
|
26
|
3
Дзюба, принявший участие в пяти голевых атаках сборной России на домашнем чемпионате мира, повторил рекорд команды по системе «гол+пас». На счету форварда «Зенита» четыре гола и три передачи. Те же семь баллов есть в активе у лучшего бомбардира ЧМ-1994 Олега Саленко (шесть голов, одна передача) и Андрея Аршавина, который результативно играл на двух чемпионатах Европы. В списке снайперов Дзюба (четыре гола) теперь делит второе место с Романом Павлюченко и Денисом Черышевым.
Лидеры сборной России по системе «гол+пас» на крупных турнирах
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Передачи
|
Очки
|
Олег Саленко
|
3
|
6
|
1
|
7
|
Артем Дзюба
|
11
|
4
|
3
|
7
|
Андрей Аршавин
|
6
|
2
|
5
|
7
|
Роман Павлюченко
|
8
|
4
|
1
|
5
|
Денис Черышев
|
6
|
4
|
0
|
4
|
Алан Дзагоев
|
8
|
3
|
1
|
4
|
Омари Тетрадзе
|
4
|
1
|
2
|
3
|
Александр Кержаков
|
8
|
1
|
2
|
3
|
Дмитрий Сычев
|
8
|
1
|
2
|
3
|
Александр Головин
|
13
|
1
|
2
|
3
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