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УЕФА дисквалифицировал Беллингема на один матч условно, хавбек сыграет со Швейцарией на Евро-2024

УЕФА дисквалифицировал Беллингема на один матч условно за непристойный жест
Руслан Минаев
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters

УЕФА дисквалифицировал полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема на один матч условно за непристойный жест в четвертьфинале Евро-2024 против Словакии (2:1 д.в.), сообщается на сайте организации.

Дисквалификация будет действительная в течение года. Также хавбека оштрафовали на 30 тысяч евро.

Также УЕФА оштрафовал на 10 тысяч евро Футбольную ассоциацию Англии за нарушение болельщиками национальной команды общественного порядка, и на 10 тысяч евро — за зажигание файеров.

21-летний Беллингем после гола в ворота Словакии на 90+5-й минуте показал неприличный жест в адрес скамейки запасных соперника.

Сборная Англии в четвертьфинале Евро-2024 встретится со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.

Джуд Беллингем
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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