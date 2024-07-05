УЕФА дисквалифицировал Беллингема на один матч условно, хавбек сыграет со Швейцарией на Евро-2024
УЕФА дисквалифицировал Беллингема на один матч условно за непристойный жест
УЕФА дисквалифицировал полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема на один матч условно за непристойный жест в четвертьфинале Евро-2024 против Словакии (2:1 д.в.), сообщается на сайте организации.
Дисквалификация будет действительная в течение года. Также хавбека оштрафовали на 30 тысяч евро.
Также УЕФА оштрафовал на 10 тысяч евро Футбольную ассоциацию Англии за нарушение болельщиками национальной команды общественного порядка, и на 10 тысяч евро — за зажигание файеров.
21-летний Беллингем после гола в ворота Словакии на 90+5-й минуте показал неприличный жест в адрес скамейки запасных соперника.
Сборная Англии в четвертьфинале Евро-2024 встретится со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.
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