Беллингем: «Вся команда за Уоткинса горой. Он — герой, и он спас нас»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над Нидерландами (2:1) в 1/2 финала Евро-2024.

«Олли вышел и победил. Мы очень благодарны, поскольку не знаю, хватило ли бы меня еще на полчаса. Я очень рад за него. Он вышел и использовал свой шанс. Более гордым за него быть просто невозможно. Вся команда за него горой. Он — герой, и он спас нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.