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Сегодня, 19:35

Джорджина Родригес пришла поддержать Роналду в матче с Турцией на Евро-2024

Алина Савинова
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Джорджина Родригес.
Фото Reuters

Джорджина Родригес, невеста нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, присутствует на матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 с Турцией.

Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Португалия.

Джорджина Родригес и Роналду познакомилась в 2016 году. Вместе они воспитывают пятерых детей.

Ранее сообщалось, что 39-летний португалец установил рекорд чемпионатов Европы по количеству проведенных матчей подряд. Игра против Турции стала для Роналду 19-й кряду.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Джорджина Родригес
Чемпионат Европы по футболу
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