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Джон Макгинн: «Шотландия вошла в историю уже тем, что выступила на Евро-2020»

01:58
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Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн после матча с Хорватией (1:3) оценил игру своей команды на Евро-2020.

«Я совершенно подавлен тем, что мы не прошли дальше, — цитирует Макгинна официальный сайт УЕФА 23 июня. — Мы играли с превосходной командой, у которой огромный опыт выступлений на крупных турнирах, и они продемонстрировали это сегодня вечером. Я думаю, что мы несправедливы к себе, мы уже вошли в историю тем, что сыграли на этом турнире».

Шотландия с одним очком заняла последнее место в группе D и покинула турнир. У хорватов четыре очка, они заняли второе место и вышли в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024472--croatia-vs-scotland/

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